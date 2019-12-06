Слуцкий рассказал о самой одинокой работе в мире

Российский специалист Леонид Слуцкий рассказал о проблеме, которая преследует его на протяжении карьеры в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

По словам экс-наставника голландского «Витесса», все праздники он проводил вдали от семьи, что послужило причиной развода с женой. Причем с такой проблей Слуцкий столкнулся даже во время работы с московским ЦСКА.

«Эта профессия, наверное, самая одинокая на свете», — заявил наставник.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Витесса» хочет побороть коррупцию в России.