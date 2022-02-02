Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США перешли на новое описание для «вторжения» России на Украину 23:40
СМИ: Степанова и Букин пропустят командный турнир фигуристов Олимпиады 23:34
CNN: Байден «предупреждал» Путина о развертывании американских войск... 23:33
Двойник Майкла Джексона удивляет людей схожестью с певцом 23:21
Президент США Байден собирается следить за Олимпиадой, несмотря... 23:15
Шольц анонсировал встречу с Путиным в Москве 23:14
В Госдепе заявили, что США не выдвигают предварительных условий в диалоге... 23:03
В Краснодарском крае затопило федеральную трассу 22:57
Депутат Госдумы о бойкоте болельщиков из-за Fan ID: манипуляции не пройдут 22:54
Госдеп прокомментировал публикацию El Pais об ответе США по безопасности 22:52
Бесплатная ставка 2000 р.

Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса, передает пресс-служба команды.

Также Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона».

Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Леону Драйзайтлю и Крису Крайдеру, у которых по 31 заброшенной шайбе. В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место, проигрывая Джонатану Юбердо (17+45) четыре балла.

Ранее датский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал забавную историю о вредной привычке российского капитана команды Александра Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть