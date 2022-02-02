Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за коронавируса

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса, передает пресс-служба команды.

Также Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона».

Матч звезд НХЛ пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Леону Драйзайтлю и Крису Крайдеру, у которых по 31 заброшенной шайбе. В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место, проигрывая Джонатану Юбердо (17+45) четыре балла.

Ранее датский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал забавную историю о вредной привычке российского капитана команды Александра Овечкина.