Панарин превзошел достижение Дацюка по набранным очкам за первые семь сезонов в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Форвард записал на свой счет три очка в этом поединке. Дважды он выступил в роли ассистента, помогая отличиться Крису Крайдеру, а на последней минуте третьего периода поразил пустые ворота. Россиянин набрал не менее трех очков в одной игре в шестой раз в этом сезоне. Всего в 42 матчах текущей регулярки на его счету 52 (13+39) балла.

Таким образом, Панарин превзошел достижение Павла Дацюка по набранным очкам в первых семи сезонах в Национальной хоккейной лиге. Всего на счету Панарина 525 баллов, в то время как Дацюк за свои первые семь сезонов набрал на три очка меньше.

Первое место среди россиян занимает Александр Овечкин (679 баллов), второй — Сергей Федоров (592), третья строчка у Евгения Малкина (560).

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс».