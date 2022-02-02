Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эрдоган объяснил предпочтение российским комплексам ПВО С-400 08:30
Премьер-министр Великобритании Джонсон попал в неловкую ситуацию на встрече... 08:23
Вратарь «Вашингтона» Самсонов стал второй звездой матча... 08:19
Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу из-за слов о Холокосте 08:18
В Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам 08:11
Семь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Ханты-Мансийске 08:02
Попова заявила, что COVID-19 утратил способность проникать в легочную ткань 08:01
В КНДР выпустили фильм «О великой победе», показывающий тяжелые трудовые будни Ким... 07:59
Итальянская фигуристка назвала фавориток среди россиянок 07:50
Мясников развенчал популярный миф о витамине C 07:48
Бесплатная ставка 2000 р.

Панарин превзошел достижение Дацюка по набранным очкам за первые семь сезонов в НХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Форвард записал на свой счет три очка в этом поединке. Дважды он выступил в роли ассистента, помогая отличиться Крису Крайдеру, а на последней минуте третьего периода поразил пустые ворота. Россиянин набрал не менее трех очков в одной игре в шестой раз в этом сезоне. Всего в 42 матчах текущей регулярки на его счету 52 (13+39) балла.

Таким образом, Панарин превзошел достижение Павла Дацюка по набранным очкам в первых семи сезонах в Национальной хоккейной лиге. Всего на счету Панарина 525 баллов, в то время как Дацюк за свои первые семь сезонов набрал на три очка меньше.

Первое место среди россиян занимает Александр Овечкин (679 баллов), второй — Сергей Федоров (592), третья строчка у Евгения Малкина (560).

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть