Известно время начала матча Россия — Украина на чемпионате Европы по футзалу

Стало известно время начала матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, где сразятся национальные сборные России и Украины.

Поединок запланирован на 4 февраля и стартует в 22:00 по московскому времени.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1. На групповом этапе россияне одержали победу над командой Словакии со счетом 7:1, затем обыграли сборную Хорватии – 4:0, а затем переиграли поляков – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Во втором полуфинале встретятся сборные Португалии и Испании. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший футболист футбольной сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке сборных России и Украины в рамках полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. Экс-игрок, выступавший за «Спартак», «Бенфику» и «Сельту», в частности, ответил на вопрос, сможет ли матч помочь наладить отношения между этими странами.