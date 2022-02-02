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Мостовой призвал не создавать шумиху вокруг матча России и Украины на чемпионате Европы

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РИА Новости

Бывший футболист футбольной сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке сборных России и Украины в рамках полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, передает «РБ-Спорт».

Экс-игрок, выступавший за «Спартак», «Бенфику» и «Сельту», в частности, ответил на вопрос, сможет ли матч помочь наладить отношения между этими странами.

«Это всего лишь спортивный принцип. Наоборот, это очень хорошо. Не стоит создавать из этого шумиху. Россия и Украина давно уже должны наладить отношения. Спорта это никак не касается. Только большинство людей даже не знают, что такое футзал. Другое дело, если бы это был большой футбол», — отметил Мостовой.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1. На групповом этапе россияне одержали победу над командой Словакии со счетом 7:1, затем обыграли сборную Хорватии – 4:0, а затем переиграли поляков – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Поединок между сборными России и Украины состоится 4 февраля в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины. Игра состоится 4 февраля.

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