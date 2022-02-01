В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина по мини-футболу на ЧЕ

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины. Игра состоится 4 февраля.

«Если провокации гипотетически и могут быть, то точно не со стороны игроков и руководителей делегаций. Они могут возникнуть из-за отдельно взятых болельщиков, которые могут пойти на матч, чтобы попытаться создать дополнительную и ненужную ситуацию вокруг красивого события. К сожалению, такое возможно. Здесь уже ответственность на организаторах из Амстердама», — сказал Свищев «Чемпионату».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов. Менее чем через две минуты Бруно Бранко сравнял счет. В середине второго тайма россияне вышли вперед благодаря голу Ивана Чишкалы. Еще один гол Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали победу над командой Словакии со счетом 7:1, затем обыграли сборную Хорватии – 4:0, а затем переиграли поляков – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Ранее Свищев выразил надежду, что в матче Россия — Украина не будет быть никакой политики и разногласий.