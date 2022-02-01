Депутат Госдумы: в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и разногласий

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах, который пройдет 4 февраля.

«Независимо от наших политических разногласий матч России и Украины должен пройти только по спортивному принципу. Нам нужно сосредоточиться на игре с Украиной, не думать о том, на каком языке они говорят. Не должно быть никакой политики и разногласий. Надеюсь, с таким же настроем выйдут и украинские футболисты, которые должны думать о футболе, а не о политических лозунгах», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов. Менее чем через две минуты Бруно Бранко сравнял счет. В середине второго тайма россияне вышли вперед благодаря голу Ивана Чишкалы. Еще один гол Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали победу над командой Словакии со счетом 7:1, затем обыграли сборную Хорватии – 4:0, а затем переиграли поляков – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ и сыграет с Украиной.