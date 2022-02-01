Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Студентка провалилась в люк на первом свидании на глазах у бойфренда 23:17
В Госдепе выразили надежду на продолжение двухсторонних контактов с РФ... 23:15
София Ротару переболела коронавирусом и рассказала об осложнениях 23:14
Биатлонистка Шевченко ответила на вопрос, справедливо ли ее не взяли Олимпиаду 23:07
Bloomberg: россияне владеют криптовалютой на сумму 16,5 триллиона рублей 22:49
Биатлонистка Резцова: в Пекине все спортсмены друг от друга шарахаются 22:45
Кадыров призвал вернуть членов семьи экс-судьи Янгулбаева в Россию 22:41
Небензя оценил созванное США заседание СБ ООН по Украине 22:28
Мужчина поджег свой дом, пытаясь растопить снег факелом 22:25
В Госдуме допустили провокации во время матча Россия — Украина... 22:25
Бесплатная ставка 2000 р.

Журова: матч России с Украиной не послужит для примирения наших стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Шапаев / РФС

Депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах. Игра состоится 4 февраля.

«Думаю, если бы Россия не прошла, то наши болели бы за Украину, так как это часть нашей футбольной истории. Но этот матч не послужит примирением наших стран в спорте, потому что мы знаем, какие рекомендации даны спортсменам на Олимпиаду — не общаться с русскими и не говорить на русском языке», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов, но не прошло и двух минут, как Бруно Бранко вновь сделал счёт равным. Вновь выйти вперед россияне смогли в середине второго тайма, благодаря голу Ивана Чишкалы, который стал победным. Второй мяч Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счетом 7:1, взяли верх над сборной Хорватии – 4:0 и уверенно выиграли у польских футболистов – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Ранее депутат Госдумы Свищев выразил надежду, что в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и разногласий.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть