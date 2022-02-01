Журова: матч России с Украиной не послужит для примирения наших стран

Депутат Государственной думы России Светлана Журова высказалась о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах. Игра состоится 4 февраля.

«Думаю, если бы Россия не прошла, то наши болели бы за Украину, так как это часть нашей футбольной истории. Но этот матч не послужит примирением наших стран в спорте, потому что мы знаем, какие рекомендации даны спортсменам на Олимпиаду — не общаться с русскими и не говорить на русском языке», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов, но не прошло и двух минут, как Бруно Бранко вновь сделал счёт равным. Вновь выйти вперед россияне смогли в середине второго тайма, благодаря голу Ивана Чишкалы, который стал победным. Второй мяч Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счетом 7:1, взяли верх над сборной Хорватии – 4:0 и уверенно выиграли у польских футболистов – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Ранее депутат Госдумы Свищев выразил надежду, что в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и разногласий.