Битва за полуфинал Евро: Россия против Грузии. LIVE

Плотный и вполне равный первый тайм. Сборная России владела некоторым преимуществом, но грузины достаточно спокойно обороняются и бьются за победу. Отдыхаем.
Вступает в игру Путилов и тащит плотный выстрел Бруно Бранко в контратаке. Под самую перекладину летел мяч.
Фол на Робиньо у российского углового флага. Это четвертое нарушение сборной Грузии, но до 10-метрового вряд ли успеем добраться. Слишком мало осталось.
А теперь Абрамов после комбинации на чужой половине плотно приложился с левой — Купатадзе отбил кулаками.
Хитро Чишкала покатил со штрафного на Соколова. Чагинья был заблокирован и не смог перехватить, но Купатадзе ногами потащил плотный удар!
Элисандро прорвался к воротам сборной России и оказался с мячом прямо перед Путиловым. Правда, в полоборота, а мяч скакал, но российскому голкиперу все равно пришлось спасать! Рукой отразил.
Преимущество сборной России стало совсем подавляющим, и наставник грузинской команды взял минутный тайм-аут.
Классная контратака сборной России дошла до завершающего удара Нандо в касание с левой ноги с правой стороны — над перекладиной.
Третий удар в створ грузинских ворот наносит убравший под себя мяч Антон Соколов — Купатадзе легко ловит.
Красиво Соколов перед штрафной оставил мяч набежавшему Абрамову. Тот с сопротивлением, с мясом пробил по воротам, но заработал только угловой.
Перехватил в центре поля мяч Артем Ниязов и искал Антошкина, но в итоге добежавший назад Чагинья мяч отбил в сторону.
Иван Чишкала, у которого во время этого турнира в России родилась дочь, пробил в касание после паса с края — неточно.
Серия ошибок, чуть было грузины не оказались на убойной позиции вдвоем, но потеряли, ушла опаснейшая контратака. Робиньо убежал один на один, но Купатадзе выскочил далеко из ворот, и россиянину пришлось делать пас, к которому первыми успели защитники. При этом был зафиксирован отложенный фол на Давыдове. Теперь два фола у Грузии.
Классно разыграли россияне, последовал пас на Абрамова, а тот пробил обводящим в дальний угол в касание — штанга спасла Грузию!
Сборная Грузии по-прежнему держит мяч под контролем. Моментов почти что нет, но подопечным Сергея Скоровича точно неудобно.
Очень плотная игра. Сборная Грузии держит мяч, старательно лишая контроля российскую команду. Но вот стенка на Чагинью не прошла, и в ответной атаке Антошкин пробил в створ. Правда, затем Грузия вывела прямо на ворота Рониньо. Путилов отбил, а дальше вынесли защитники.
Грузинская сборная держит на старте матча мяч, правда, под серьезным давлением российских футболистов. Первый удар Рониньо нанес, но в блок.
Победитель сегодняшней встречи в полуфинале сразится с уже выигравшей свой четвертьфинальный матч у Казахстана (5:3) Украиной!
Составы команд. Россия: Путилов — Антошкин, Робиньо, Чишкала, Давыдов. В запасе: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Ниязов, Абрамович, Соколов, Афанасьев, Паулиньо, Нандо.
Грузия: Купатадзе — Чагинья, Вилиан, Рониньо, Петри Бранко. В запасе: Букия, Топхурия, Себискверадзе, Тодуа, Гавтадзе, Кекелия, Куртанидзе, Элисандро Гомес.
Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе С, уверенно обыграв Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1). Грузия была второй в группе D. После побед над Азербайджаном (3:2) и Боснией и Герцеговиной (2:1) случилось разгромное поражение от мотивированной Испании в третьем туре (0:8).