Губерниев — о полуфинале Россия — Украина на ЧЕ: это прекрасно! Побольше бы таких матчей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины. Матч состоится 4 февраля в Нидерландах.

«Это прекрасно! Побольше бы таких встреч. Две прекрасные команды сойдутся. Вся истерия, которая поднимется, никакого отношения к спорту не имеет. Пусть победит сильнейший. Здорово, что так случилось. Мы все знаем, какие талантливые футболисты и мини-футболисты на Украине. Мне не хватает матчей между «Спартаком» и киевским «Динамо» в большом футболе. Я вырос на Лобановском, Бышовце, Сабо», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов, но не прошло и двух минут, как Бруно Бранко вновь сделал счёт равным. Вновь выйти вперед россияне смогли в середине второго тайма, благодаря голу Ивана Чишкалы, который стал победным. Второй мяч Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счетом 7:1, взяли верх над сборной Хорватии – 4:0 и уверенно выиграли у польских футболистов – 5:1.

Украинская сборная переиграла в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 5:3.

Ранее депутат Госдумы Свищев выразил надежду, что в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и разногласий.