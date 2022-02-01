Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ и сыграет с Украиной

Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Грузии со счетом 3:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва первыми забили россияне – отличился Артем Ниязов. Менее чем через две минуты Бруно Бранко сравнял счёт. В середине второго тайма россияне вышли вперед благодаря голу Ивана Чишкалы. Еще один гол Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе россияне одержали победу над командой Словакии со счетом 7:1, затем обыграли сборную Хорватии – 4:0, а затем переиграли поляков – 5:1.

За выход в финал сборная России сыграет с командой Украины. Эта встреча состоится в пятницу, 4 февраля. Время станет известно позднее.

Ранее Станислав Черчесов оценил шансы сборной России выйти в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу.