Черчесов оценил шансы сборной России выйти в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Грузии. Его слова передает ТАСС.

«Следил по возможности за выступлением нашей команды — на групповом этапе мы выглядели уверенно и по игре, и по итоговым результатам. Но плей-офф — это уже другой турнир. Цена ошибки выше, возрастает фактор волнения, ответственности за каждое действие. Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться», — сказал Черчесов.

Матч Россия — Грузия состоится 1 февраля. Начало в 19:00 по московскому времени.

В другом полуфинале португальцы, обыгравшие Финляндию (3:2), померятся силами с сильнейшим в противостоянии Испания — Словакия.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене. Турнир стартовал 19 января и продлится до 6 февраля. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Португалии.

Ранее главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко высказался о возможном сопернике в полуфинале чемпионата Европы.