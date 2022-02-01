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Защитник «Динамо» Ордец: первое время в Москве ощущал себя муравьем

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РИА Новости

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал, как ему живется в столице.

«Москва? Топ. Классный город. Хотя первое время было непривычно — ощущал себя каким-то муравьем. Но адаптировался и даже к пробкам привык. Москва нереально красивая. Город возможностей.

Не думал ли остаться здесь? Пока затрудняюсь ответить. Сложно сказать», — приводит слова украинца «СЭ».

29-летний защитник перешел в «Динамо» летом 2019 года. На счету игрока пять забитых мячей в 67 матчах за бело-голубых. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 19 встречах.

После 18 туров «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 36 очков. Следующий матч «Динамо» проведет 26 февраля против подмосковных «Химок». Встреча пройдет на «Арене Химки».

Ранее Иван Ордец рассказал о хейте, который обрушился на него после переезда из Украины в Россию.

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