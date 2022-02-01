Болельщики еще одного клуба РПЛ выступили против Fan ID

Болельщики тульского «Арсенала» опубликовали в своей группе во «ВКонтакте» заявления касательно введения закона о Fan ID.

«Объединение фанатов тульского «Арсенала» выражает единогласное несогласие с введением идентификации зрителей с помощью системы Fan ID», — говорится в заявлении.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о введении Fan ID в России.