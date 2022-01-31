Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ЕС заявили о подготовке экономических, финансовых и торговых санкций против... 21:18
Президент Эстонии призвал усилить восточное крыло НАТО 21:10
Баста и Егор Крид станут наставниками нового сезона детского «Голоса» 21:06
Молодой человек задержанной в Беларуси россиянки Цвикевич не верит в искренность... 21:02
Постпред России при ООН Небензя не исключил провокаций Украины против ДНР и ЛНР 20:57
Врач назвала симптомы немого инсульта 20:55
В московских аэропортах из-за снегопада отменили или отложили почти 50 рейсов 20:52
Лондон пригрозил Москве «самыми жесткими» санкциями 20:47
Лещенко рассказал, как отметит 80-летие 20:44
«Наверное, уже тысячу раз извинялся»: Кацалапов рассказал о взаимоотношениях... 20:42
Бесплатная ставка 2000 р.

Надаль прокомментировал свою победу над Медведевым в финале Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Hamish Blair/AP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, комментируя свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open, рассказал о том, что травма стопы не помешала ему свободно играть в теннис. Слова Надаля передает ATP Channel.

«Как вы видели, я мог бегать без ограничений. Я счастлив, что здоровье позволило мне просто свободно играть в теннис. Это потрясающее чувство. Когда регулярно ходишь в тренажерный зал, на процедуры, в бассейн, на тренировочный корт и видишь, что не можешь делать то, что необходимо для возвращения, это очень тяжело, очень больно. Это разбивает сердце. Но постоянная работа и дисциплина сыграли свою роль», — сказал Надаль.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал слова Медведева о поведении болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть