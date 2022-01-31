Надаль прокомментировал свою победу над Медведевым в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, комментируя свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open, рассказал о том, что травма стопы не помешала ему свободно играть в теннис. Слова Надаля передает ATP Channel.

«Как вы видели, я мог бегать без ограничений. Я счастлив, что здоровье позволило мне просто свободно играть в теннис. Это потрясающее чувство. Когда регулярно ходишь в тренажерный зал, на процедуры, в бассейн, на тренировочный корт и видишь, что не можешь делать то, что необходимо для возвращения, это очень тяжело, очень больно. Это разбивает сердце. Но постоянная работа и дисциплина сыграли свою роль», — сказал Надаль.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал слова Медведева о поведении болельщиков во время финала Открытого чемпионата Австралии.