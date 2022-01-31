Экс-игрок «Зенита» Радченко об уходе Азмуна из команды: незаменимых нет

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на уход форварда команды Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер», передает «РБ Спорт».

«Азмун много забивал. Боролся за звание лучшего снайпера. Большой молодец. Но незаменимых точно нет. «Зенит» такая команда, которая способна играть и без него», — сказал Радченко.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» официально достигли соглашения о переходе иранского форварда Сердара Азмуна в немецкий клуб в зимнее трансферное окно.