Дзюба отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Великий, конечно, Надаль, хотя Федерер и круче. Но Медведев — лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем», — написал Дзюба в Instagram.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.