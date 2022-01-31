Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Украины отвергла сообщения о «напряженности» в отношениях... 03:00
В России должники получат послабления 02:53
Депутат Свищев: Медведев — флагман нашего тенниса 02:48
В Раде испугались нового достижения Украины 02:44
Экс-тренер «Спартака» Романцнев рассказал, что он мог возглавить испанский... 02:38
Няня два дня скрывала смерть ребенка в Ленобласти 02:38
Россияне стали массово закупать бытовую технику 02:28
Полиция Украины обеспокоилась подготовкой в стране массовых беспорядков 02:24
Черчесов одержал первую победу в качестве тренера «Ференцвароша» 02:20
Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе 02:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Дзюба отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Великий, конечно, Надаль, хотя Федерер и круче. Но Медведев — лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем», — написал Дзюба в Instagram.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть