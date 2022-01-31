Зидан отреагировал на победу Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Да, мистер Надаль. Восхитительно», — написал Задан в Instagram.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.