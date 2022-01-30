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Gazeta.Ru
Медведев проиграл четвертый сет финального матча с Надалем 16:07
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Медведев во время финала с Надалем назвал болельщиков идиотами

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Reuters

Россиянин Даниил Медведев нелестно отозвался о болельщиках на трибунах в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.

Россиянина разозлили фанаты, которые кричали между его первой и второй подачей в третьем сете.

«Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — сказал Медведев судье на переходе между третьим и четвертым сетом. Момент попал в трансляцию.

Медведев проиграл третий сет со счетом 4:6. Стартовая партия осталась за россиянином — 6:2. Во втором сете сильнее также оказался Медведев — 7:6 (7:5). В четвертой партии со счетом 3:2 впереди Надаль.

Матч продолжается уже 3 часа 50 минут.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Надаль победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса, встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что во время финального матча Медведева с Надалем на корт выбежала болельщица=.

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