Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Медведев проиграл четвертый сет финального матча с Надалем 16:07
Медведев призвал судью быть пожестче с австралийской публикой 16:01
Чешская полиция проверит факт уничтожения секретного отчета о взрывах во Врбетице 15:57
Задержан подозреваемый двойном убийстве за долги в Калмыкии 15:56
Синоптик предупредил о морозах в Москве в начале февраля 15:54
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес... 15:47
Медведев во время финала с Надалем назвал болельщиков идиотами 15:41
В Госдуме прояснили ситуацию с платным лечением от COVID-19 15:37
Кулеба заявил о страданиях Украины из-за паники вокруг эскалации 15:33
«Спартак» анонсировал переход полузащитника сборной Люксембурга 15:24
Бесплатная ставка 2000 р.

Большунов заявил, что может принять участие не во всех гонках на Олимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Лидер российской лыжной сборной России Александр Большунов рассказал о том, выступит ли он в каждой олимпийской гонке на Играх в Пекине (Китай).

«Не факт, что выступлю во всех гонках на Олимпиаде. Решим на месте. Все будет зависеть от состояния и от того, в каких гонках все-таки можно будет побороться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

На данный момент Большунов выиграл два подряд Кубка мира, он единственный россиянин, кому это удалось сделать. До него победу в общем зачете одерживал представлявший тогда СССР Владимир Смирнов. Позже, в 1993 году, Смирнов повторил свой успех за сборную Казахстана.

Соревнования лыжников на Олимпиаде-2022 пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее тренер сборной России по лыжам Маркус Крамер рассказал о трудностях в общении Большунова с Устюговым.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть