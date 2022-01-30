Большунов заявил, что может принять участие не во всех гонках на Олимпиаде

Лидер российской лыжной сборной России Александр Большунов рассказал о том, выступит ли он в каждой олимпийской гонке на Играх в Пекине (Китай).

«Не факт, что выступлю во всех гонках на Олимпиаде. Решим на месте. Все будет зависеть от состояния и от того, в каких гонках все-таки можно будет побороться», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

На данный момент Большунов выиграл два подряд Кубка мира, он единственный россиянин, кому это удалось сделать. До него победу в общем зачете одерживал представлявший тогда СССР Владимир Смирнов. Позже, в 1993 году, Смирнов повторил свой успех за сборную Казахстана.

Соревнования лыжников на Олимпиаде-2022 пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее тренер сборной России по лыжам Маркус Крамер рассказал о трудностях в общении Большунова с Устюговым.