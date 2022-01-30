Тренер сборной России по лыжам рассказал о трудностях в общении Большунова с Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер оценил отношения лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«У этих спортсменов нормальное общение. Тренеры этому способствуют во всех вопросах. Связь между ними нормальная. Но иногда разговоры даются с трудом», — приводит слова Крамера Iltalehti.

Еще несколько лет назад Устюгов рассказал, что особо не общается с Большуновым, только здоровается и обменивается несколькими фразами. При этом лыжник публично поздравил партнера по сборной с завоеванием его первого Кубка мира.

На данный момент Большунов выиграл два подряд Кубка мира, он единственный россиянин, кому это удалось сделать. До него победу в общем зачете одерживал представлявший тогда СССР Владимир Смирнов. Позже, в 1993 году, Смирнов повторил свой успех за сборную Казахстана.

Соревнования лыжников на Олимпиаде-2022 пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников, прилетевших в Пекин.