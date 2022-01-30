«Спартак» анонсировал переход полузащитника сборной Люксембурга

«Спартак» на своей странице в Twitter анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

Московский клуб разместил в шапке профиля цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.

Накануне стало известно, что аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе перейдет в клуб Ла Лиги «Эльче». Действующее соглашение Понсе с московским клубом рассчитано до 2024 года. 24-летний аргентинец может перейти в испанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Если сделка состоится, «Эльче» будет полностью платить зарплату игроку. Кроме того, испанцы будут иметь право выкупа нападающего при соблюдении ряда условий.

В случае ухода аргентинца в составе «Спартака» освободится одна легионерская позиция. На данный момент, согласно регламенту, в заявке может быть не больше восьми иностранных футболистов: именно столько сейчас и есть у красно-белых.

Недавно пополнивший ряды команды ямаец Шамар Николсон стал девятым, но количество легионеров вскоре вновь стало соответствовать правилам: на правах аренды перешел в «Фейеноорд» полузащитник Йоррит Хендрикс.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Жиго после его ухода из «Спартака».