Губерниев раскритиковал тренеров за пятое место в эстафете на ЧЕ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал пятое место российской команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

«Мы не заслужили сегодня медаль. Это просто чудовищные результаты. Эстафету проиграли российские тренеры, они проявили непрофессионализм. Отвечать будут тренеры. Как и в прошлом сезоне, проигрывает из-за тренеров, которые решают какие-то свои задачи и что-то там шушукают. Ничего толком не объясняют. Тренеры резерва, вы сегодня проиграли эту эстафету!», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Сборная России, в составе которой бежали Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко, проиграла победителям более пяти минут.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В данный момент, перед последней гонкой чемпионата Европы, на счету сборной России одно золото, три серебра и одна бронза. У Норвегии пять золотых наград.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России, обладатель Кубка мира Владимир Драчев назвал женскую сборную России закрытым клубом.