Организаторы ОИ-2022 исковеркали имена российских лыжников, прилетевших в Пекин

Российская лыжница Юлия Ступак опубликовала забавные фото из пекинского аэропорта, куда лыжная национальная команда прилетела утром 20 января.

Встречавшие российскую делегацию члены оргкомитета перепутали имена россиян. «Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза. Да простит меня Серега (о Сергее Устюгове)», — подписала фото в Instagram Ступак.

Также на фото присутствует чемпионка «Тур де Ски – 2022» Наталья Непряева.

Соревнования лыжников пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

У женщин будут разыграны медали в дисциплинах 10 км классическим стилем, скиатлоне, масс-старте свободным стилем, эстафете, спринте свободным стилем и командном спринте.

В этом сезоне лыжница сборной России Наталья Непряева добилась исторического результата для страны. Она стала первой российской победительницей многодневного зачета «Тур де Ски».

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