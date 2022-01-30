Среди прибывших на Олимпиаду выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 34 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщается в специальном заявлении оргкомитета.

29 января в Китай прибыло 857 человек, из них 355 спортсменов и официальных лиц. В результате тестирования было выявлено 34 новых случая заражения, 16 — среди атлетов и официальных лиц.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, как проходит тестирование на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине. По его словам, организаторы проводят сложную работу для минимизации рисков заражения.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава ОКР Поздняков рассказал о тестировании на коронавирус в преддверии ОИ-2022.