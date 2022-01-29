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Глава ОКР Поздняков рассказал о тестировании на коронавирус в преддверии ОИ-2022

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РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, как проходит тестирование на коронавирус в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

По его словам, организаторы проводят сложную работу для минимизации рисков заражения.

«С точки зрения оргкомитета пекинской Олимпиады делается все возможное, чтобы исключить случайные или ложноположительные тесты.

У нас уже есть опыт, когда члены штаба тестировались положительно, после этого идет обязательная процедура повторного теста. Если этот повторный тест дает положительный результат, тогда человек считается положительно протестированным.

Чтобы исключить эти ложноположительные тесты, тесты будут браться в любом случае дважды», — заявил Поздняков в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что правозащитники назвали предстоящую пекинскую Олимпиаду «геноцидной».

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Олимпиада 2022
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