Клебо: зараза была близка, меня не покидают плохие чувства

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о переживаниях, связанных с коронавирусом. Лидер сборной Норвегии накануне вернулся из Италии в Норвегию на частном самолете, предоставленном одним из спонсоров. По рекомендации федерации, тренера Эйрика Мюра Носсума и врача Ойстена Андерсена никто из других лыжников не присоединился к Клебо.

«На прошлой неделе были взлеты и падения, особенно падения. Понятно, что я боялся заразиться. Зараза была очень близка. Особенно когда несколько человек в национальной сборной сдали положительный тест. Не иметь контроля, а также жить с большой незащищенностью — нехорошее чувство. Меня не покидают плохие чувства. Опасность еще не миновала», — приводит слова Клебо VG.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Арильд Монсен, который занимался организацией подготовки норвежских лыжников на тренировочном сборе в Италии. В среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 27 января выяснилось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Из-за этого норвежцам пришлось провести пять дней на карантине в Италии и перенести рейс в Пекин — вместо 27 января лыжники вылетят в Поднебесную только 31 января вторым чартерным рейсом олимпийской сборной.

Ранее сообщалось, что Клебо объявил цели на Олимпийские игры.