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Клебо объявил цели на Олимпийские игры

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Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о целях на Олимпийские игры в Пекине.

«Во-первых, цель — выйти на старт. Затем — показать себя с лучшей стороны. Я все равно настроен позитивно, хотя психологически довольно тяжело постоянно сидеть и ждать следующего результата ПЦР-теста. Я привык к ожиданиям и возлагаю большие надежды на себя. Вот что мне приходится терпеть. Пока будут проходить Олимпийские игры, хочу сделать все возможное, чтобы участвовать в них. Поэтому я сейчас живу так, как живу», — приводит слова Клебо VG.

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам накануне вернулся из Италии в Норвегию на частном самолете, предоставленном одним из спонсоров. По рекомендации федерации, тренера Эйрика Мюра Носсума и врача Ойстена Андерсена никто из других лыжников не присоединился к Клебо.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Арильд Монсен, который занимался организацией подготовки норвежских лыжников на тренировочном сборе в Италии. В среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 27 января выяснилось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Из-за этого норвежцам пришлось провести пять дней на карантине в Италии и перенести рейс в Пекин — вместо 27 января лыжники вылетят в Поднебесную только 31 января вторым чартерным рейсом олимпийской сборной.

Ранее Клебо прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной Норвегии.

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