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Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273

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islam__mamedov

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся соглавный бой турнира Bellator 273, в котором сошлись легковесы – 38-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (28-11 ММА, 5-6 BMMA) и 31-летний представитель России Ислам Мамедов (20-1-1 ММА, 1-0 BMMA).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. Это всего лишь второе поражение Мамедова в карьере.

В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов. Во время боя экс-чемпион UFC схватился за голову. На такую реакцию Хабиба побудил «защитный» прием Мамедова, благодаря чему он вышел из-под гильотины.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

В главном бою турнира сошлись чемпион тяжелого дивизиона Райан Бейдер и обладатель временного титула Валентин Молдавский. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Также в рамках андеркарда россиянин Никита Михайлов в третьем раунде нокаутировал американца Блэйна Шутта.

Ранее сообщалось, что Молдавский не смог отобрать у Бейдера титул чемпиона Bellator.

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