Молдавский не смог отобрать у Бейдера титул чемпиона Bellator

В американском Финиксе прошел турнир Bellator 273. В главном бою турнира сошлись чемпион тяжелого дивизиона американец 38-летний Райан Бейдер и обладатель временного титула 29-летний россиянин Валентин Молдавский.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей — 48-47, 48-47, 48-47.

Для американца эта победа стала 32-й в ММА при семи поражениях. Молдавский проиграл во второй раз в 14-ти проведенных поединках.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

25 июня 2021 года Молдавский встретился с Тимоти Джонсоном в бою за временный титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Молдавскому (50-45, 49-46 и 49-46). Поражение от Бейдера скорее всего означает, что в скором времени состоится реванш между американцем а Федором Емельяненко. 26 января 2019 года Бейдер в финале гран-при Bellator отправил в нокаут Федора на 35-й секунде боя.

В соглавном бою турнира сражались легковесы – 38-летний американский экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон и 31-летний представитель России Ислам Мамедов. Поединок завершился победой Хендерсона раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28.

В углу Мамедова находился Хабиб Нурмагомедов. Во время боя экс-чемпион UFC схватился за голову. На такую реакцию Хабиба побудил «защитный» прием Мамедова, благодаря чему он вышел из-под гильотины.

Также в рамках андеркарда россиянин Никита Михайлов в третьем раунде нокаутировал американца Блэйна Шутта.