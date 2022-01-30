Надаль опубликовал пост перед матчем с Медведевым в финале Australian Open

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.

«Предфинальная практика», — написал испанец в своем Instagramпод фотографией с тренировки.

В полуфинале бывшая первая ракетка мира победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

В другом полуфинальном матче россиянин Даниил Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон предсказал «крутой» финал Australian Open между Медведевым и Надалем.