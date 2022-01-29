Камельзон предсказал «крутой» финал Australian Open между Медведевым и Надалем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, чего ждет от финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором россиянин Даниил Медведев поборется за трофей с испанцем Рафаэлем Надалем. По мнению специалиста, Медведев имеет все шансы выиграть, если покажет все, на что способен.

«Теннис — такая игра, что всегда надо что-то добивать, выбивать. Надаль — особая фигура в мировом теннисе. В каком бы состоянии он ни находился, его всегда сложно обыграть. Федерер, Джокович и Надаль — это тройка мушкетеров. Против таких великих теннисистов молодые ребята, которые наступают этой тройке на пятки по всем статьям, в том числе и Медведев, должны показывать всю свою профессиональную силу.

Надаль полгода был вне турниров, а сейчас показал свой уровень, вышел в финал. Я был уверен, что Рафа в итоге окажется в финале. У него очень высокий класс игры. Надаль — левша, раскручивает мяч в другую сторону — с ним сложно играть.

Медведев прошел весь турнир на хорошем уровне игрока номер один. И Медведев, и Надаль будут достойными победителями «Большого шлема». Теннис непредсказуем, поэтому сложно сказать, кто выиграет турнир. Будет крутой финал. Лично мне бы хотелось, чтобы Медведев выиграл этот турнир», — приводит слова Камельзона «Чемпионат.com».

Для 25-летнего Медведева этот матч станет шансом выиграть второй турнир Большого шлема в карьере — в прошлом году, напомним, он стал триумфатором US Open. В свою очередь, 35-летний Надаль 20 раз выигрывал самые престижные теннисные соревнования в одиночном разряде.

Ранее Надаль заявил, что для него не так важна победа на Australian Open, как сама возможность продолжать играть в теннис.