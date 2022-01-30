Боярский: слова Заремы носят дилетантский характер, она не особо разбирается в футболе

Народный артист РСФСР, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал конфликте с участием руководства московского «Спартака» и бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

«Мне нет никакого дела до «Спартака». Пусть сами разбираются в своем курятнике. Думаю, выступление Заремы повеселило публику во время скучного межсезонья. Но ее высказывания носят дилетантский характер, она не особо разбирается в футболе», — цитирует артиста Sport24.

Напомним, Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

Ранее Зарема Салихова рассказала, как личный массажист Александра Кокорина Сергей Колесников усугублял травмы игрока во время выступления того в московском клубе.