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Артист Баринов — о Fan ID: все идет к тому, чтобы просто убить футбол

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Заслуженный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказался о введении закона о Fan ID в российском футболе.

«Для себя решил, что не буду оформлять Fan ID. Это будет идти во вред футболу. Получается, все делается для того, чтобы болельщики вообще не ходили на стадионы. Мы и так с трудом набираем полные арены, а сейчас так вообще кто ходить-то будет?

Сложно понять, для чего они придумывают все это. Все идет к тому, чтобы просто убить футбол. Будем смотреть на пацанов во дворе», — приводит слова артиста «РБ Спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова» «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее народный артист России Юрий Антонов выразил уверенность, что фанаты не уйдут со стадионов из-за введения закона о Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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