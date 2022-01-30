Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Трамп утверждает, что границам США грозит опасность 06:50
Боярский: слова Заремы носят дилетантский характер, она не особо разбирается... 06:41
Снег и до -4°C ожидается в Москве 06:40
Трамп считает, что Байден создает «угрозу третьей мировой войны» 06:33
Трамп призвал обратить внимание на Тайвань после Олимпиады 06:31
Фетисов отреагировал на выбор Шипачева капитаном сборной России по хоккею... 06:25
Артист Баринов — о Fan ID: все идет к тому, чтобы просто убить футбол 06:11
Больше 100 посетителей зоопарка в США оказались заперты с дикими зверьми... 06:10
Moderna начала испытания вакцины против ВИЧ на людях 05:39
Кержаков объяснил, почему футбол сложнее остальных видов спорта 05:34
Бесплатная ставка 2000 р.

Аргентинский форвард покинет «Спартак»

Понсе перейдет из «Спартака» в «Эльче» на правах аренды

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе перейдет в клуб Ла Лиги «Эльче». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение Понсе с московским клубом рассчитано до 2024 года.

По данным источника 24-летний аргентинец может перейти в испанский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Если сделка состоится, «Эльче» будет полностью платить зарплату игроку. Кроме того, испанцы будут иметь право выкупа нападающего при соблюдении ряда условий.

«Эльче» занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В случае ухода аргентинца в составе «Спартака» освободится одна легионерская позиция. На данный момент, согласно регламенту, в заявке может быть не больше восьми иностранных футболистов: именно столько сейчас и есть у красно-белых.

Недавно пополнивший ряды команды ямаец Шамар Николсон стал девятым, но количество легионеров вскоре вновь стало соответствовать правилам: на правах аренды перешел в «Фейеноорд» полузащитник Йоррит Хендрикс.

Место, которое освободится, если уйдет Понсе, может пригодиться «Спартаку» для трансфера украинского защитника «Зенита» Анатолия Ракицкого, о вероятности которого сообщали СМИ, или для возвращения из «Вест Хэма» чеха Алекса Крала, посетившего накануне товарищеский матч «Спартака» со «Слованом» (2:2) на сборах в ОАЭ.

Ранее «Спартак» объявил о переходе французского защитника Жиго в «Марсель» после окончания сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть