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Артист Антонов: болельщики повыпендриваются, а потом получат Fan ID

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Народный артист России Юрий Антонов выразил уверенность, что фанаты не уйдут со стадионов из-за введения закона о Fan ID.

«Что будет с футболом, если фанаты уйдут со стадионов? Ничего не будет. Они не уйдут. Могут немного повыпендриваться, а потом получить этот паспорт. Настоящему болельщику ничем не заменить поход на стадион, ведь там он тоже участик матча. Каждый сам будет решать, приходить ему или нет», — приводит слова артиста «РБ Спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова» «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не собирается делать паспорт болельщика.

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Футбол. Чемпионат России
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