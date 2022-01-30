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Ловчев: надо отнять деньги у тренеров, которые отвечают за оборону в «Спартаке»

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РИА Новости

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в обороне.

«То, как играет «Спартак» в обороне последние 20 лет… Надо отнять деньги у тренеров, которые отвечают за оборону в клубе. Мне кажется, если я приду, ну не за три месяца конечно, но налажу это дело. Владимир Быстров сказал, что меня надо назначить? Нормально, человек понимает в футболе», — приводит слова ветерана «Матч ТВ».

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе французского защитника Жиго в «Марсель» после окончания сезона.

Клубы достигли соглашения о трансфере футболиста. Конец сезона-2021/22 игрок проведет в Москве на правах аренды.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Футбол. Чемпионат России
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