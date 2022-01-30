«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров на YouTube

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на обвинения Заремы Салиховой, супруги владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, ранее Салихова заявила, что бело-голубые накручивают просмотры на клубном YouTube-канале.
Динамовцы опубликовали ролик, в котором игроки клуба выполняют групповое упражнение и написали: «Все говорят, а мы — делаем».
Все говорят, а мы — делаем— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 29, 2022
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Бело-голубые заняли первое место в 2021 году по результатам исследования взаимодействий (лайки, дизлайки, просмотры и комментарии) пользователей на YouTube-каналах российских футбольных клубов. Общее число взаимодействий на канале «Динамо» составило 18,2 миллиона.
Далее следует петербургский «Зенит» (10,5 миллиона), замыкает тройку — московский «Спартак» (7,88).
Ранее Зарема Салихова рассказала, как личный массажист Александра Кокорина Сергей Колесников усугублял травмы игрока во время выступления того в московском клубе.