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«Фиорентина» ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта

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Global Look Press

Руководство «Фиорентины» ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта. Об этом в своем Twitter сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Отмечается, что 30-летний нападающий получит компенсацию за досрочное расторжение. Ранее сообщалось, что клуб пытается продать игрока, но предложений, которые бы устроили «Фиорентину», не поступило.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

Ранее сообщалось, что Оресте Чинквини, бывший ассистент Фабио Капелло в сборной России и экс-спортивный директор петербургского «Зенита», высказался о ситуации с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
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