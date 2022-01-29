Стремоус выиграла пасьют на ЧЕ, Куклина финишировала пятой

На чемпионате Европы по биатлону в немецком Абрере завершилась женская гонка преследования на 10 км. Лучшая из россиянок Лариса Куклина заняла пятое место.

Куклина стартовала с 21-й позиции, однако по ходу гонки, несмотря на пять промахов на четырех огневых рубежах, сумела существенно улучшить свое положение. Тем не менее, до подиума ей было далеко: отставание россиянки от финишировавшей третьей норвежки Йенни Энодд составило более 50 секунд. Второе место заняла немка Янина Хеттих, а золото выиграла уроженка Волгоградской области Алина Стремоус, выступающая за Молдавию.

Стоит отметить, что гонка проходила в условиях сильного ветра, и это существенно сказалось на стрельбе многих спортсменок. Так, на третьем огневом рубеже Наталья Гербулова, до этого шедшая рядом с лидерами, допустила пять промахов. Также на третьей стрельбе ни одной мишени не закрыла Виктория Сливко. В итоге Гербулова стала 26-й, а Сливко — 38-й. Еще две россиянки, Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко, заняли 11-е и 17-е места соответственно. В гонке должна была участвовать и Анастасия Гореева, однако она снялась за несколько минут до старта из-за недомогания.

Ранее сообщалось, что россиянин Петр Пащенко выиграл серебряную медаль чемпионата Европы в гонке преследования на 12,5 км.