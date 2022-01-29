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Харитонов выиграл нокаутом в главном бою турнира Eagle FC 44

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Gregory Payan/AP

Российский боец Сергей Харитонов победил нидерландца Тайрона Спонга в главном бою турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44 в Майами.

Россиянин одержал победу нокаутом во втором раунде. Отметим, что Спонг не дрался в ММА с 2014 года.

41-летний Харитонов за свою карьеру в ММА одержал 33 победы и потерпел 8 поражений.

В соглавном бою турнира американский боец Рашад Эванс победил представителя Бразилии Габриэля Чекко единогласным решением судей со счетом 30-27.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию событий.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции обратился к ведущим промоушенам, преподнеся свою лигу Eagle FC в качестве их весомого конкурента.

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