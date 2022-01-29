Тарпищев рассказал, кто виноват в эмоциональном срыве Медведева

Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев заявил, что в моменте с эмоциональным порывом россиянина Даниила Медведева во втором сете полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом виноват судья.

«Первый сет он играл идеально для себя, показал сильное, емкое выступление. Даня играл очень плотно в задней линии, не давал возможности Циципасу забивать. Если бы не психологический перепад в начале второго сета — Даня выиграл бы в трех сетах. В моменте с эмоциональным порывом виноват судья, подсказки со стороны запрещены», — приводит слова президента ФТР «Матч ТВ».

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом.