Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии над греком Стефаносом Циципасом.

«Ты топище», — написал футболист в комментариях к посту Медведева в Instagram.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, высказался о поведении Даниила Медведева, накричавшего на судью по ходу полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса.