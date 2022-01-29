Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег и до -3°C ожидается в Москве 06:22
Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19 06:15
Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба... 06:13
Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году 05:59
Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез 05:47
В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру гранатой, но подорвался сам 05:43
Вирусолог назвал причину быстрого распространения «омикрона» 05:27
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 05:20
Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста 05:20
В США заявили об отсутствии своих постоянных военных сил на Украине 05:06
Бесплатная ставка 2000 р.

Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии над греком Стефаносом Циципасом.

«Ты топище», — написал футболист в комментариях к посту Медведева в Instagram.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, высказался о поведении Даниила Медведева, накричавшего на судью по ходу полуфинала Australian Open против Стефаноса Циципаса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть