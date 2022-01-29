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Газзаев рассказал, в каких случаях необходим Fan ID

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался на тему введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.

«Fan ID крайне важен, нужен и востребован только тогда, когда в России проводятся крупные международные турниры, такие как чемпионаты Европы и мира. Тогда болельщикам очень удобно, имея Fan ID, перемещаться из одного города в другой. В 2018-м мы в этом убедились

Что касается матчей чемпионата России, то в настоящее время есть все для обеспечения безопасности на стадионах: стоят камеры, по которым видны все сектора, а также есть охрана клуба и волонтеры. И, если есть нарушитель, его спокойно могут вывести за пределы арены. Никаких нагнетаний здесь быть не может.

За последние десять лет мы не видели особо серьезных нарушений, за исключением прошлогоднего инцидента с ЦСКА. Там была какая-то непонятная ситуация с отключением всех видеокамер.

В этой ситуации много теряют клубы. На стадионы из-за коронавируса и так приходит ограниченное количество зрителей, а если перестанут ходить и те, кто не хочет оформлять Fan ID, то это ударит по финансовой составляющей клубов», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова» «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина исключила отмену закона о введении Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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