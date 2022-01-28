Нападающий «Вашингтона» Уилсон: Овечкин был скалой в течение всего года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал выступление капитана «столичных» Александра Овечкина во время неудачного периода команды.

«Он летает по льду, он играет в отличный хоккей. Это часть того, что он являет собой как капитан, как лидер, как суперзвезда. Когда парни выбывают, все должны сделать шаг вперед, особенно лучшие игроки. И он сделал это для нашей команды. Он был скалой в течение всего года», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»). Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает хоккеист «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 бала). На третьей строчке — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (42).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он делит второе место в списке бомбардиров этого сезона в НХЛ вместе с Макдэвидом и Юбердо. Лидирует Леон Драйзайтль, у которого 59 очков.

Ранее сообщалось, что американский журналист заявил, что Овечкин еще никогда не играл лучше, чем в этом сезоне.