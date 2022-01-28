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Американский журналист: Овечкин еще никогда не играл лучше, чем в этом сезоне

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Официальный сайт НХЛ

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Журналист считает россиянина главным претендентом на звание лучшего игрока сезона.

«Овечкин является моим фаворитом на получение «Харт Трофи» к середине сезона. Он делит второе место в НХЛ по голам (29), делит второе место по очкам (58) и является единственным игроком «Кэпиталз», сыгравшим во всех 44 матчах этого сезона. Если история имеет значение, Ови не замедлится. Он побьет рекорд Гретцки, если продолжит вести «Кэпиталз» так же, как в этом сезоне», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги («Харт Трофи»). Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает хоккеист «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (43 бала). На третьей строчке — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (42).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он делит второе место в списке бомбардиров этого сезона в НХЛ вместе с Макдэвидом и Юбердо. Лидирует Леон Драйзайтль, у которого 59 очков.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского капитана команды Александра Овечкина в первой половине сезона НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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