Калиниченко о первой игре «Спартака» под руководством Ваноли: это будет похоже на футбол Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал игру команды в контрольном матче со «Слованом», которая завершилась вничью 2:2. Эта встреча стала для красно-белых первой под руководством Паоло Ваноли.

«Увидели схему, как и предполагали, основной, скорее всего, будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие игроки и игроки центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках. Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это, скорее, будет похоже на футбол Тедеско, нежели на что-то другое», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Итальянский тренер Паоло Ваноли возглавил московский клуб в декабре прошлого года. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год. В конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

В середине января «Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначении Антара Яхья на должность технического директора академии клуба. 39-летний бывший футболист сборной Алжира сменил на этом посту Владимира Кузьмичева.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее футболист «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Ваноли.