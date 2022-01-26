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Футболист «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Ваноли

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Maurizio Borsari/Global Look Press

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли. Слова Понсе передает пресс-служба московского клуба.

«Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло Ваноли. Надеюсь, все будет хорошо», — рассказал Понсе.

Ваноли возглавил московский клуб в декабре прошлого года. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Напомним, что Карпин был наставником красно-белых с 2009 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством «Спартак» два раза останавливался в шаге от чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее Ваноли пообщался с наставником сборной России Валерием Карпиным и поделился после этого своими эмоциями.

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Футбол. Чемпионат России
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