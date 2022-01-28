Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия расширит «черный список» представителей ЕС 19:43
Норвежский лыжник прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ 19:37
Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США 19:23
Россия выразила протест Грузии из-за инцидента в Швейцарии 19:19
В США обсудили санкции против России 19:13
Медведев объяснил, почему начал оскорблять судью в матче с Циципасом 19:10
Мэр Стамбула пожаловался прокуратуре на публикацию скандальной видеозаписи 19:07
Эмодзи тролля от Apple рассмешил пользователей сети 19:04
Зеленский высказался о возможной войне между Украиной и Россией 19:02
Зеленский рассказал, есть ли у него секреты от Байдена 19:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Стали известны подробности поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить поездка Владимира Путина на Олимпийские игры в Пекин. Ранее стало известно, что Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры. Он всегда на своем авто передвигается», — приводит слова Пескова Ura.ru.

Подчеркивается, что Путин также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее фигуристка Камила Валиева предложила Путину провести встречу с олимпийцами после Игр в Пекине.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть