Стали известны подробности поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить поездка Владимира Путина на Олимпийские игры в Пекин. Ранее стало известно, что Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры. Он всегда на своем авто передвигается», — приводит слова Пескова Ura.ru.

Подчеркивается, что Путин также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее фигуристка Камила Валиева предложила Путину провести встречу с олимпийцами после Игр в Пекине.