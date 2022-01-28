Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россия расширит «черный список» представителей ЕС 19:43
Норвежский лыжник прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ 19:37
Стали известны подробности поездки Путина на Олимпийские игры в Пекин 19:25
Зеленский выступил за создание переговорной площадки с Россией и США 19:23
Россия выразила протест Грузии из-за инцидента в Швейцарии 19:19
В США обсудили санкции против России 19:13
Мэр Стамбула пожаловался прокуратуре на публикацию скандальной видеозаписи 19:07
Эмодзи тролля от Apple рассмешил пользователей сети 19:04
Зеленский высказался о возможной войне между Украиной и Россией 19:02
Зеленский рассказал, есть ли у него секреты от Байдена 19:01
Бесплатная ставка 2000 р.

Медведев объяснил, почему начал оскорблять судью в матче с Циципасом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев подробно разобрал инцидент с коучингом, который случился по ходу полуфинального матча Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Россиянин пытался добиться от рефери реакции на постоянные подсказки со стороны отца Стефаноса, что запрещено правилами. В итоге грек получил предупреждение. А Медведев, который назвал судью «тупым», после матча лично принес судье свои извинения и признался, что жалеет об оскорбительных словах, которые он сказал по ходу матча.

«Я подумал, что судья мог бы получше контролировать зрителей. Он мог просто сказать «потише, пожалуйста» или нечто в этом роде. Но я не видел, чтобы он это делал часто. Перед каждым моим приемом отец Стефаноса что-то говорил по-гречески. Судья обратился ко мне, я спросил, разрешено ли отцу Циципаса говорить. Он ответил, что разрешено, но нельзя делать подсказки. Тогда я ответил: «Вы говорите на греческом?» Этот человек все время что-то говорил. Я не знаю, что именно, но если уж он является тренером», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Медведев высказался об оскорблениях в адрес судьи в матче с Циципасом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть