Медведев объяснил, почему начал оскорблять судью в матче с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев подробно разобрал инцидент с коучингом, который случился по ходу полуфинального матча Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Россиянин пытался добиться от рефери реакции на постоянные подсказки со стороны отца Стефаноса, что запрещено правилами. В итоге грек получил предупреждение. А Медведев, который назвал судью «тупым», после матча лично принес судье свои извинения и признался, что жалеет об оскорбительных словах, которые он сказал по ходу матча.

«Я подумал, что судья мог бы получше контролировать зрителей. Он мог просто сказать «потише, пожалуйста» или нечто в этом роде. Но я не видел, чтобы он это делал часто. Перед каждым моим приемом отец Стефаноса что-то говорил по-гречески. Судья обратился ко мне, я спросил, разрешено ли отцу Циципаса говорить. Он ответил, что разрешено, но нельзя делать подсказки. Тогда я ответил: «Вы говорите на греческом?» Этот человек все время что-то говорил. Я не знаю, что именно, но если уж он является тренером», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

В финале Australian Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Маттео Берреттини. Финал пройдет 30 января.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее Медведев высказался об оскорблениях в адрес судьи в матче с Циципасом.